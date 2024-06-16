Göztepe kanatlanacak

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girmek isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Özellikle kanatlarını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Konyasporlu Ndao'nun ardından bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi. İzmir ekibinin El Salvador Milli Takım formasını da terleten Leonardo Menjivar'ı listesinin ilk sırasına çektiği iddia edildi. Kiralık olarak Alianza'nın formasını giyen, ancak bonservisi Chalatenango'da olan 22 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir macera aradığı ve bu yüzden sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı öne sürüldü.

Göztepe'nin ilgilendiği Leonardo, bu sezon Alianca formasıyla 23 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 2 gollük bir katkı sundu. İzmir ekibinin kurmayları önümüzdeki günlerde Güney Amerika çıkarması yaparak hem Menjivar ile hem de kulübüyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Piyasa değeri 200 bin Euro olan genç yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Göz-Göz, Ndao ve Menjavir'i alarak iki kanadını da güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, Güney Amerika çıkarması sırasında Menjivar dışında listesinde olan diğer futbolcularla ilgili temaslarda da bulunacağı öne sürüldü.

EMİRHAN İLKHAN İÇİN ISRAR SÜRÜYOR

GÖZTEPE'NİN orta sahasını güçlendirmek için gündemine aldığı Emirhan İlkhan konusunda görüşmeler tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Torino'ya kiralama teklifinde bulunurken, İtalyan ekibi oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek istediğini açıkladı. Genç yıldız için Torino'nun 3 milyon Euro istediği öğrenildi. İki kulüp arasında transfer pazarlığı sürerken, Belçima'dan Gent ve Türkiye'den Antalyaspor'un da Emirhan'ı transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.