Göz-Göz’de rota Serdar

İki sezon aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Göztepe'de yönetim transfer çalışmaları için gaza bastı. Dış transferde beş oyuncuyla anlaşmasına rağmen taraftarlar tarafından yıldız oyuncu alınmadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı kurmaylar, hücum hattı için Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsüne kanca attı. Sarı-kırmızılıların sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u listesine aldığı öğrenildi. Ancak 32 yaşındaki golcüyü isteyen tek kulüp Göztepe değil. Deneyimli forveti Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Konyaspor ile 1. Lig'de şiddiali bir kadro kuran Kocaelispor'un istediği ifade edildi.

TEKLİFİ DÜŞÜK BULMUŞTU

Serdar Dursun'a kulübü Fenerbahçe geçtiğimiz hafta yeni kontrat önermiş ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmemişti. Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Serdar, 24 maçta forma giydi. 8 kez 11'de şans bulan milli futbolcu, 6 defa fileleri havalandırdı. 2021- 2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe'de 64 maça çıkan Serdar, 19 kez gol sevinci yaşadı.

MAME DİOUF SAKARYA'YA

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Mame Diouf'un Göztepe'nin taraftarlar bazında iyi ilişkileri olduğu ve kardeş kulüp olarak nitelendirilen Sakaryaspor'a transfer olacağı iddia edildi. Türkiye'de kalmaya sıcak bakan 36 yaşındaki Senegalli'nin Sakarya cephesiyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Marmara ekibi ayrıca şu an Ahmet Ildız'ın durumunu da yakından takip ettiği ifade edildi.

MATEUSZ LİS MÜJDESİ

POLONYALI kaleci Mateusz Lis'in Göz-Göz'e dönme ihtimali belirdi. Southampton'un kampına katılan Lis'in yeni sezon kadro planlamasında olmayacağı İngiliz basınına sızdı. Sarı-kırmızılı takımın da Lis ile ilgili en kısa sürede hamle yapacağı, bonservisiyle ya da geçen sezonki gibi en azından yine kiralık olarak başarılı oyuncuyu takıma kazandıracağı kaydedildi.

İKİ FUTBOLCU İMZAYA YAKIN

GÖZTEPE, iki futbolcuya yakın zamanda imza attırmaya hazırlanıyor. Yönetimin, Southampton'un Tokyo'dan transfer edeceği Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak en kısa sürede renklerine bağlaması bekleniyor. Randers'ten forvet Stephen Odey'in de imza aşamasına geldiği ve transferlerin resmiyete kavuşacağı öğrenildi.