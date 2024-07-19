Milli Takım’dan tarihi sıçrayış

FIFA, EURO 2024 sonrası dünya sıralamasını güncelledi. Yeni listede Türkiye, 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti ve büyük bir başarıya imza attı. Bu sıçrama, milli takımın son dönemdeki performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu yükselişi, milli takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi.

ARJANTİN İLK SIRADA

Futbol otoriteleri, bu sıralamanın Türkiye'nin futbol altyapısına ve genç yeteneklerine yaptığı yatırımların bir sonucu olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finale kadar yükselmesi ve Hollanda'ya şanssız bir şekilde elenmesi tarihi sıçramada pay sahibi oldu. Sıralamanın bir numarasına Copa Amerika'da şampiyonluğa ulaşan Messili Arjantin yerleşirken, Fransa ikinci, 2024 Avrupa Şampiyonu İspanya ise 5 basamak yükselerek üçüncü oldu. Bu büyük sıçrama, Türk futbolseverler için de büyük bir moral kaynağı oldu.

EURO 2024'ÜN ELMASI

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Trabzonspor'un yeni Rumen transferi Denis Draguş, dünyaca ünlü Le Foot Magazine'in 'Keşfedilen yıldızları arasında yer aldı. A Milli Takım'da teknik adam Montella'nın tüm maçlarda şans verdiği Barış Alper için, "G.Saraylı oyuncu, Türk Milli Takımı'nın ana kahramanlarından birisi oldu. 24 yaşındaki futbolcu ülkesinin futbol tarihine damga vuracak tüm niteliklere sahip" yorumu yapıldı.