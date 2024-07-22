Göz-Göz’den çifte bomba

Süper Lig ekibi Göztepe, transfer çalışmalarını çift koldan sürdürürken bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Rasmus Ankersen, Slovenya kampında transfer konusunda taraftarlara güvence verirken, hedefteki iki isim belli oldu. Trabzonspor'un Southampton'un forveti Nijeryalı Paul Onuachu'yu ısrarla kadroya katma isteği sürerken, Göz-Göz'ün bu transfer paketinde bordo- mavililerin Hırvat yıldızı Mislav Orsic'i istediği ortaya çıktı. Özellikle Sportif Direktör Ivan Mance'nin vatandaşı Orsic'i ısrarla renklerine bağlamayı planladığı belirtilirken, Göz-Göz, Hırvat kanat için devreye girdi.

1 NUMARA İÇİN YENİ ROTA İTALYA

Göztepe kaleci hamlesi için de B planını yaptı. Başkan Ankersen, Southampton'a dönen Polonyalı kaleci Lis için kapıyı kapatmasa da yönetim alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılı ekibin Juventus'un 31 yaşındaki İtalyan yedek kalecisi Mattia Perin ile ilgilendiği öne sürüldü. Perin'in daha çok forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği öğrenilirken, deneyimli eldiven için F.Bahçe'nin devrede olduğu iddia edildi. İzmir ekibinin kulübüyle Haziran 2025'e kadar kontratı olan Perin'i kiralama formülü ile takıma kazandırmak istediği belirtildi.

SARI-KIRMIZILILAR MORAL DEPOLADI

YENİ sezon çalışmalarına Slovenya'da devam eden Göztepe, üçüncü hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Luton Town'u 3-2 yenerek moral depoladı. Geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden rakibi karşında pozitif bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar, yeteri kadar transfer yapamamasına rağmen sergilediği performans ile umut verdi. Slovenya'ya giden Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de mücadeleyi izledi. 25 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarına devam edecek Göztepe, 24 Temmuz'da Istra 1961 ile oynayacak.