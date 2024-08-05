Yeni aday Meyer

KALECİ belirsizliğinin sürdüğü Göztepe'de yeni bir file bekçisinin ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Şu an Borussia Dortumnd forması giyen 33 yaşındaki Alman kaleci Alexander Meyer'i gündemine alan İzmir ekibi, önümüzdeki günlerde Almanya temsilcisi ile iletişime geçecek. Oyuncuyu kiralama formülü ile takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, sözleşmesi haziran 2026'ya kadar süren Meyer için nabız yoklayacak. Şu an Dortmund'un yedek kalecisi konumunda bulunan ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek isteyen Meyer için önümüzdeki günlerde resmi olarak girişimde bulunulacak.

REGENSBURG'DA PARLADI

DORTMUND'A transfer olmadan önce J. Regensburg forması giyen Meyer, Bundesliga 2. lig ekibinde çıktığı 101 karşılaşmada oldukça dikkat çekici bir grafik sergiledi. Burada gösterdiği performans ile dünya devi Dortmund'a transfer olan deneyimli eldiven, bir türlü forma şansı bulamadı. Süper Lig faktörünü devreye sokarak oyuncuu takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, sezon başlamadan kaleci sorununu çözüme kavuşturmak istiyor.