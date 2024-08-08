Göz-Göz kralını istiyor

Süper Lig'de yeni sezon başlamasına sayılı günler kala forvet arayışlarını sürdüren Göztepe, Türk futbol camiasının yakından tanıdığı futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, MLS ekibi Cincinnati forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu Aaron Boupendza ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla görev yapan ve 2020-2021 sezonunda gol krallığı yaşayan deneyimli forveti yakın takibine aldı. Boupendza ile Kasımpaşa ve Yunan kulüpleri PAOK ile AEK'nın da temasta olduğu öğrenildi.

7 TRANSFER YAPTI

İzmir ekibi daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki'yi renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takımda Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ, Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı, Obinna Mamah ve Mame Diouf'la da yollar ayrılmıştı.

Sort sponsoru Pasha Grup oldu

Göztepe Spor Kulübü, turizm ve eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Pasha Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Pasha Grup, formada şort arkası sponsoru oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen lansmana CEO Kerem Ertan ve Pasha Grup CEO'su Uğur Pirinççioğlu katıldı. Ertan, İzmir'in en köklü ve en değerli markalarından biri olarak, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.

LUNDQVİST GÖTEBORG'A GİTTİ

SARI-KIRMIZILILARDA İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'in ülkesinin IFK Göteborg takımına transferi resmen gerçekleşti. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Göztepe'de 7'si ilk 11'de 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu az süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.