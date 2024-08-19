Avrupa hayal değil gerçek

Trendyol Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak iyi bir hava yakalayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Avrupa hedefinin gerçekçi olduğunu ifade etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Stoilov, "Avrupa hedefi neden olmasın, kesinlikle gerçekçi bir hedef ve bunun için takımımızın sonuna kadar çalışması gerekiyor. Bu maçta gösterdiğimiz performansı sezonun gerisine yaydığımız zaman, zaten otomatik olarak Avrupa potasına gireceğimizi düşünüyorum. Avrupa'da oynayan takımlara karşı böyle cesur ve güçlü oynayabiliyorsak neden Avrupa'yı hedeflemeyelim?" dedi.

"CESUR OYNAYACAĞIZ"

Stoilov, göreve geldiği ilk günden beri ofansif futbol oynamak istediklerini söylediğini belirterek, "Göztepe'nin karşısında hangi takım olursa olsun, kimseden çekinmeden kendi oyun tarzını sahaya yansıtması gerekiyor. Bu kesinlikle Göztepe'nin her maçta sahaya yansıtması gereken tarzı ve ben bunu sürekli ifade ediyorum. Çünkü böyle muhteşem bir taraftar topluluğuna sahibiz. Onlara sahada hak ettikleri cesur futbolu izletmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçında da bunu tüm Türkiye'ye gösterdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR MAÇA DAMGA VURDU

KRİTİK karşılaşmaya müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekipte Romulo'nun ilk golünün ardından Sağlam, Kubilay Kanatsızkuş'a faul kararı verirken, bu karar tartışmaları beraberinde getirdi.

Birçok spor yorumcusu skor 2-1 iken Mert Müldür'ün rakibine yaptığı hareketin de penaltı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ikinci yarı da Maximin'in Koray Günter'e müdahalesine hakem Kadir Sağlam sarı kart verdi. Spor kamuoyu ise bu pozisyonda kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirtti.