Göztepe Liss’e kavuştu

Trendyol Süper Lig'de iki haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Göztepe kaledeki belirsizliği noktaladı. Yarın dış sahada Alanyaspor ile karşılaşacak Göz- Göz'de yılan hikayesine dönen 27 yaşındaki Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in transferi sonuçlandı. Sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Lis'in bonservisiyle transfer edildiği ifade edildi. Deneyimli eldivenin İzmir ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, Lis'in cuma günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında kalede olması bekleniyor.

GENÇ ARDA SAKATLANDI

Premier Lig'de geçen hafta Southampton'ın Newcastle United ile oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Lis'in, kulübünden ayrılıp imza için Gzötepe CEO'su Kerem Ertan ile birlikte İzmir'e yola çıktığı ifade edildi. Göztepe'de şu an birinci kalecisi konumunda bulunan Arda'nın sakatlığı Lis'in transferini hızlandırdı. Fenerbahçe maçından sonra MR'ı çekilen Arda'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması üzerine CEO Kerem Ertan, İngiltere'ye giderek Polonyalı Mateusz Lis'in transferini noktaladı.

MATSUKİ ANTRENMANLARA BASLADI

GÖZTEPE'NİN sakatlığı bulunan yıldız oyuncusu Kuryu Matsuki'nin takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi. Genç oyuncunun sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde iyileştiği ve Alanyaspor karşılaşmasında kadroda olabileceği öğrenildi.