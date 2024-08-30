Sambacı Göz-Göz

Sezonun ilk galibiyetini yarın oynayacağı Bodrum FK maçıyla almak isteyen Göztepe transferde dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Brezilya'nın Flamengo takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamasıyla takımdaki Brezilyalı futbolcu sayısı 5'e ulaştı. Geçen sezon kadroda Brezilyalı olarak kadroda stoper Heliton ve forvet Romulo bulunurken, yaz transfer döneminde alınan 3 Sambacı ile bu sayı 5'e ulaştı. Sarı-kırmızılılar sol beke Djalma Silva, forvete Juan Silva ve son olarak 10 numara pozisyonuna Victor Hugo'yu renklerine bağladı.

15. BREZİLYALI OLDU

Victor Hugo ayrıca İzmir ekibinin tarihindeki 15. Brezilyalı oyuncu oldu. Göz-Göz'de daha önce Sergio, Titi, Wallace Reis, Rodrigues Bahia, Guilherme, Rogerio De Mello, Cleyton, Lourency, Marcio Mossoro ve Kadu forma giymişti.