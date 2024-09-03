Göz Göz evinde bir başka

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki performansıyla göz doldurdu. Geçen seneden bu yana gösterdiği performans ile profesyonel liglerde en iddialı takımlardan biri olan Göz-Göz, 9 ay 27 gündür iç sahada sergilediği üstünlükle rakiplerine bileğini büktürmedi. İzmir temsilcisi en son geçen sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilerek üzüntü yaşamıştı. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 302 gündür evinde rakiplerine geçit vermedi.

KALESİNE ADETA DUVAR ÖRDÜ

Göztepe, içeride oynadığı Kocaelispor maçının ardından evinde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak iddialı bir seriye imza attı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan Göz-Göz'ün rakiplerine bileğini büktürmediği bu 13 karşılaşmada yalnızca fileleri 6 kez havalandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip takımlara karşı etkili oyunuyla kalesine adeta duvar ördü.

Geçen sene 1. Lig'de başlayan bu iddialı istatistik boyunca Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, devler arenasında Fenerbahçe'den iki, Alanyaspor'dan yalnızca bir gol yedi.