Transferin gözdesi Success Göztepe’ye mi geliyor?

TRENDYOL Süper Lig'de milli araya namağlup giren Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte başkan Rasmus Ankersen'in son bir forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından gözler yapılacak hamleye çevrildi. İzmir ekibinin gündemine geçen sezon Udinese forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı santrfor Isaac Success'in geldiği öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak.

ÇOK YÖNLÜ KİMLİĞİ VAR

Deneyimli oyuncunun santrfor mevkiinin yanında sol ve sağ kanat bölgelerine yakın oynayabiliyor olması ismini transferde bir adım daha öne çıkartıyor. Udinese'nin yanı sıra Granada, Watford, Malaga gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Nijeryalı Success tecrübesiyle Romulo, Juan ve Kubilay'dan oluşan hücum hattına güç katacak.

TRANSFERİN GÖZDESİ

DENEYIMLI Nijeryalı oyuncu Isaac Success'in Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Süper Lig'den Kasımpaşa ile Başakşehir'in gündeminde olan Success ile Bundesliga'dan ise Mainz ve Stuttgart'ın yakından ilgilendiği öğrenildi. Deneyimli oyuncunun teklifleri değerlendirerek son kararını vereceği belirtilirken, görüştüğü kulüplerden süre istediği gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı kurmaylar yoğun mesai harcıyor.

UDİNESE'DE YILDIZI PARLADI

Son 3 senedir Udinese forması giyen Isaac Success, İtalyan temsilcisi ile çıktığı 83 karşılaşmada 6 gol atma başarısı gösterdi. Bu süreçte yaptığı asistler ile ön plana çıkan Success, 3 sezonda toplam 16 asist yaparak oldukça dikkat çekici bir istatistik sergiledi. Golcü kimliğinin yanı sıra gollere direkt katkısıyla göze çarpan Success, buradaki başarılı performansıyla birçok kulübün transfer listesine girdi.