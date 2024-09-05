İzmir’de milli coşku

İZMİR her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı 9 Eylül'deki düşman işgalinden kurtuluşunda bu yıl milli gurur da yaşayacak. Futbolda A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda'yı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de ağırlayacak. Uluslar Ligi'nde grupta ilk maçına yarın Galler deplasmanında çıkacak ay-yıldızlı millilerimiz cumartesi akşamı İzlanda randevusu için İzmir'e gelecek.

İKİ YIL SONRA İLK KEZ

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı, Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak maç 9 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak. İzmir ve Gürsel Aksel Stadı, bu karşılaşmayla 2 yıl sonra A Milli Takım'ı ağırlayacak. İzmir, senelerce hasret kaldığı A Milli Takım'a 14 Haziran 2022'de kavuşmuştu. Kapılarını Ocak 2020'de açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı, A Milli Takım'ın yine Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı.