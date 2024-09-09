Göz-Göz’de yeni aday

SÜPER Lig'de 13 Eylül'de bitecek transfer dönemine kadar mutlaka kadrosuna 1 forvet takviyesi yapmak isteyen Göztepe, Başakşehir'ın forvet oyuncusu Joao Figueiredo'yu gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin Süper Lig'deki en beğendiği forvetlerden biri olan Brezilyalı oyuncunun durumu, İstanbul ekibine soruldu. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Polonyalı forveti Piatek'i genelde 1. santrforu olarak kullanıp, 28 yaşındaki futbolcuyu oyuna sonradan sokarken, Başakşehir'in forvet bölgesine yapacağı takviye sonrası Figueiredo'nun geleceği belli olacak ve Göztepe hamle yapmak için harekete geçecek. Bu sezon 3 lig ve 6 Avrupa Kupası maçında görev alan Brezilyalı futbolcu 5 gol atmayı başardı. Türkiye kariyeri 2021-22 sezonunda Gaziantep FK'ya transferiyle başlayan 1996 doğumlu oyuncu, Süper Lig'de 36 kez ağları sarstı.

YALÇIN KAYAN'A KOCAELİ İLGİSİ

Öte yandan Göz-Göz'de kadro dışı kalan Yalçın Kayan ile 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'un ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncu ile bir süre önce Iğdır FK'nın da transfer girişiminde bulunduğu kamuoyuna yansırken, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımda affedilme ihtimali de var. Sarı-kırmızılı ekip Yalçın, kadro dışı kaldıktan sonra orta saha bölgesine Victor Hugo takviyesi yapıldı ve orta saha rotasyonunda Kuryu Matsuki, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, Ahmet Ildız, Isaac Solet ve David Tijanic yer alıyor.