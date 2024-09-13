Mehmet Sepil: Stadımıza bayıldılar

GÖZTEPE Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Sepil, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki atmosferin herkesi büyülediğini söyledi. Maçtan sonra İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı ile mesajlaştığını ifade eden Başkan Sepil, "İzlanda Başkanı bana hayatında böyle bir ambiyansta maç izlemediğini söyledi. Avrupa ülkelerine baktığımızda, bütün milli takımların kendilerine özel tek statları var. Ay-Yıldızlılar'ın da tek bir statta oynaması faydasına olacaktır. Bz tabi ki her maç İzmir'de oynansın demiyoruz ama bu fikir düşünülebilir. " dedi.

ALİ KOÇ YORUMU

Mehmet Sepil ayrıca Fenerbahçe ile oynanan olaylı maçta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un sahaya girmemesi gerektiğini ifade etti. Koç'un itilmesinin de asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Sepil, "Olanlar kabul edilecek bir durum değil. Hele ev sahibi olduğumuz, benim evimde Ali Koç'un itilmesi çok üzücü bir olay. Tabi olaya başka açıdan da bakarsak biz başkanlar olarak yaptıklarımız tüm kulübü etkileyebiliyor. Tabi Göztepe taraftarları da psikolojik olarak gergin durumdaydı. Ali Koç'un kendi taraftarı için, haksızlığa uğramamaları için yaptığını anlıyorum ama çok dikkatli olmamız lazım" dedi. Sepil, Süper Lig'de yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini de sözlerine ekledi.