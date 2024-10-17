Sıra geldi deplasmana

Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Göztepe, zincir kırmak istiyor. Bu sezon sahasındaki 4 maçtan 10 puan çıkartarak 12 puan ile 6. sırada konumlanan Göz-Göz, Eyüpspor karşısında kritik bir maça çıkacak. İzmir ekibi, Eyüp karşısında bir şanssızlığı kırarak yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Ligdeki bütün galibiyetlerini evinde alan İzmir temsilcisi, henüz deplasmanda kazanamadı. Evinden uzakta 3 maçta 2 puan toplayabilen Göztepe, kendisi gibi sahasında hiç kaybetmeyen ve şu an kendisi gibi 12 puanda bulunan rakibini yıkıp puan olarak da geçmeyi hedefliyor.

PAROLA: MUTLAK GALİBİYET

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Göztepe, henüz İstanbul ekibine mağlup olmadı. Göztepe, evinde teknik direktör Arda Turan ve öğrencilerini 5-1 yenerken, deplasmanda ise 3-0 mağlup ederek 2 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un bu karşılaşmada da parolası yine mutlak galibiyet olacak. Yıldızlar topluluğunu yine yenerek çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, önemli bir virajı dönmek istiyor.

GÖZTEPE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Göztepe, cumartesi konuk olacağı Eyüpspor ile tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, Eyüp ise tek galibiyet elde etti. İki takım arasında üç maç ise eşitlikle sonuçlandı. İzmir temsilcisinin 16 golüne, İstanbul ekibi 6 golle yanıt verdi. Göztepe, geçen sezon oynanan iki maçı da kazanırken, rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 5-1 ve deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.

KUBİLAY'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Göztepe'nin geçen sezondan beri ön bölgede değişilmez oyuncularından olan Kubilay Kanatsızkuş, yaşadığı sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirmişti. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Kubilay'ın tedavisinin sürdüğü ve yaklaşık 2 ay daha sahalara dönemeyeceği ifade edildi. Sağlık ekiplerinin bir an önce iyileşmesi için yoğun çaba gösterdiği Kubilay'ın devre arasına kadar top başı yapamayacağı gelen bilgiler arasında.