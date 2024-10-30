"Biz de istiyoruz"

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Göztepe'den tesis çığlığı geldi. İstanbul ekibi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde güneş enerjisi santrali yapmak için siyah-beyazlı kulübe İzmir Güzelbahçe'de 123 dönümlük arazi tahsis edildiğini açıklaması sonrası Göztepe CEO'su Kerem Ertan'dan açıklama geldi. Ertan "Başka bir şehrin takımına bizim şehrimizden arazi tahsis ediliyor. Biz kimseden borç para istemiyoruz, biz arazi tahsisi istiyoruz. Şehir bizim şehrimiz, bu şehir için mücadele ediyoruz. Bu taraftar bu şehre değer katıyor" sözleriyle kulübün antrenman tesisi isteğini yineledi.

VAR KARARLARINA İSYAN

Ertan ayrıca ligdeki VAR kararlarına da tepki gösterip, "Bizim her maça iki gol atarak başlamamız gerekiyor, zaten biri sayılmıyor. Bir standart olmalı, bir adalet olmalı" ifadelerini kullandı. Kulüp geçtiğimiz gün resmi sosyal medya hesaplarından "Kazanmamız için en az 2 gole mi ihtiyacımız var" paylaşımıyla bu sezonki Fenerbahçe (2-2), Kayserispor (3-0) ve Trabzonspor (2-1) maçlarına gönderme yapmıştı. Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada yaşanan saha dışı olaylara da göndermede bulunan Kulüp CEO'su Ertan, "Biz ev sahibi olarak nasıl davranmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde misafir takımın da misafirliğini bilmesi gerekiyor. Trabzonspor maçı bu iyi örneklerden biriydi. Yönetimiyle, taraftarıyla, takımıyla öpüştük, sarıldık. Çok güzel bir atmosfer oldu" ifadelerini kullandı.