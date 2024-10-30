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Romulo patlaması

Eski takımı Atletico Paranaense’de 4 yılda 10 gol atan Sambacı, Göz-Göz ile 21 maçta dokuz kez fileleri sarstı

HABER MERKEZİ
Romulo patlaması

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo Cardoso, sarı-kırmızılılarda kendini bularak adeta kariyer patlaması yaptı. Geçen sezon devre arasında Brezilya ekibi Atletico Paranaense'den Göztepe'ye kiralık olarak gelen ve takımın Süper Lig'e çıkmasında rol oynayan Sambacı, Türkiye'nin ödevler arenasında da rüştünü ispatladı. Eski takımı Atletico Paranense'de forma giydiği 4 sezonda 84 karşılaşmada 10 gol atan genç santrfor, Göztepe forması ile çıktığı 21 mücadelede daha şimdiden dokuz gole ulaştı.

3 MAÇTAN PUAN ALDI

Kariyerinin en iyi dönemini Göz-Göz'de yaşayan Güney Amerikalı oyuncu, teknik direktör Stoilov'un gözbebeği durumunda. Göz-Göz, 22 yaşındaki golcünün bu sezon birer gol attığı Fenerbahçe (2-2), Bodrum (2-0) ve Sivasspor (3-2) maçlarında puan alırken sadece Samsun karşılaşmasını (4-3) kaybetmişti.

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