Gereken her şeyi yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul seyahatini gerçekleştirdiği uçakta, Yeni Asır Gazetesi'nin Göztepe muhabiri Doğancan Bingöl ve İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk'ün sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, İzmir'in güncel projeleri ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşırken kenti iki köklü kulübü Göztepe ve Karşıyaka'ya da ayrı parantez açarak müjde verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin iki güzide kulübü Göztepe ve Karşıyaka'nın tesis ve stat sorununa çözüm bulmak için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

GÖZ-GÖZ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Cemil Tugay geçmiş dönemde Göztepe ile belediye arasında yaşanan diyalog probleminin ortadan kalktığını belirterek, "Göztepe için her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Başkan Tugay, İnciraltı altyapı tesisleri için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği Göztepe'ye sunacağımıza söz veriyoruz. Sonuçta İzmir için büyük bir değer. Önümüzdeki sezonlarda bu camianın İzmir'i Avrupa'da temsil edeceğini şimdiden ön görüyoruz. Ben İzmirliler ve Göztepeliler farkında olmadan stada gelerek maçları takip ediyorum. Oldukça heyecanlanıyorum. Bu heyecanı bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha önce Karşıyaka Belediye Başanı olduğunu hatırlatırken, 100 yılı aşkın bir tarihi olan Karşıyaka'nın stadı hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TORBALI'DAN VAZGEÇTİLER"

Tugay, Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile çok sağlam bir diyaloğu olduğunu ifade ederek, "Son dönemlerde sürekli temas halindeyiz. Sıkıntıları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceki dönemde Göztepe ile belediye arasında kopukluk olabilir ancak biz yeni bir sayfa açtık ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Çünkü biz Göztepe'yi sadece futboldan ibaret görmüyoruz. Voleybolda bir atılım içindeler. Yıllar sonra basketbola geri döndüler ve bu sezon parkeye indiler. O yüzden Göztepe için tesis şart. Yönetim, Torbalı'dan vazgeçti ancak İnciraltı için mücadele sürüyor. Biz de bu mücadelenin destekçileri olacağız" ifadelerini kullandı.

"KAF-KAF STADI HAK EDİYOR"

Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Cemil Tugay, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün stadı için her zaman söylediğim gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göztepe ile ilgili söylediğim cümleler Karşıyaka için de geçerli. Biz belediye olarak yıkıcı değil, yapıcı olmayı tercih ediyoruz. 100 yılı aşkın bir tarihi olan Karşıyaka'nın stadı hak ettiğini düşünüyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı olduğum dönemde nasıl stat konusunda elimden geleni yaptıysam Büyükşehir'de de aynı kararlı duruşu sergileyeceğim" diye konuştu.