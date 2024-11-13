Göz-Göz zor virajda

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde aldığı Konyaspor galibiyetiyle havaya giren Göztepe'yi önümüzdeki 6 hafta zorlu bir deplasman fikstürü bekliyor. İç sahada Galatasaray'ın ardından en başarılı takım konumunda bulunan Göz-Göz, bu performansını gurbette bir türlü sergileyemiyor. Taraftarı önünde 16 puan toplayan İzmir temsilcisi, deplasmanda henüz galibiyet elde edemezken, 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak hanesine 2 puan yazdırdı. Bu anlamda Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından en başarısız takım olan Göztepe'yi zorlu bir yol bekliyor. ÜÇ MAÇI

İSTANBUL'DA OYNAYACAK

Bu istatistikler ile deplasmanda zorlu 4 maça çıkacak İzmir temsilcisi, önce Beşiktaş'a konuk olacak. Ardından Başakşehir'e misafir olacak. Göz-Göz, daha sonra Hatayspor (Mersin'de), son olarak ilk devrenin son deplasmanında Galatasaray'a konuk olacak. Önümüzdeki 6 haftanın 4'ünü dışarda geçirecek sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki kötü gidişe 'dur' diyerek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Göz-Göz evinde ise Rize ve Adana Demirspor ile karşılaşacak.

LASSE NİELSEN GÖZ DOLDURUYOR

Geçen sezon takıma Malmö'den katılan 36 yaşındaki stoper Lasse Nielsen, bu sezon teknik direktör Stanimir Stoilov'un hamle oyuncusu oldu. Geçen sezon yalnızca 19 maçta görev yapabilen ve yedek kulübesinden bir türlü kurtulamayan Nielsen, bu sene şimdiden 7 maçta görev yaptı. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü bu sezon atan Nielsen, performansıyla değişilmezler arasına girdi.

İSMAİL'İN HAREKETİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

GÖZTEPE'NİN başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı, geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe-Konyaspor maçında yaşanan bir anla gündeme geldi. Göz- Göz'ün 2-0 galip ayrıldığı maçın oynandığı sırada bir Göztepe taraftarı, yeni doğmuş bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istediğini belirterek futbolculardan yardım talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'na gömdü. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

KUBİLAY KANATSIZKUS'UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

GÖZTEPE'NİN geçen sezondan beri formasını giyen 27 yaşındaki golcü Kubilay Kanatsızkuş'un tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Geçirdiği sakatlık nedeniyle devreyi kapattığı açıklanan Kubilay'ın tedavisinin başarılı geçtiği, devre arasına kadar çalışmalara başlayacağı kaydedildi