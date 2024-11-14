Göztepe’nin demirbaşları

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de sekiz oyuncu teknik direktör Stanimir Stoilov'un değişilmezleri arasında yer alıyor. Son olarak Konyaspor galibiyetiyle moral bulan İzmir ekibinde teknik direktör Stoilov, kadroda sık sık değişikliğe gitse de bazı hamle oyuncularından bir türlü vazgeçemiyor.

EN ÇOK HELİTON OYNADI

Deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçın tamamında Heliton, Djalma Silva, David Tijanic'e görev verirken, Taha Altıkardeş, Isaac Solet ve Juan 10 kez formayı sırtına geçirdi.

Sarı-kırmızılıların başarılı sol beki Djalma Silva, şu ana kadar gösterdiği performansla alkış topladı. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Takıma 2 maç geç katılan Mateusz Lis, Malcolm Bokele ve Romulo Cardoso 9 kez forma şansı buldu. Heliton 990 dakika oynarken, Djalma Silva 922 dakika, David Tijanic ise 563 dakika formayı sırtına geçirdi.

ROMULO GEÇ GELDİ

Taha 582 dakika görev yaparken, Solet 657, Juan 614 dakika forma giydi. Kalede gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Lis, 810, Bokele 697, Romulo ise 799 dakika oynadı.

Göztepe'nin son zamanlarda her sezon kiralık gönderdiği David Tijanic, bu sezon küllerinden doğdu ve takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Takımın en çok süre alan ismi Heliton oldu. Takımın en çok forma giyen ismi olan Brezilyalı savunmacı Heliton, geçen sezon olduğu gibi bu senede Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezlerinden oldu.

BEŞ KARŞILAŞMA SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

KONYASPOR'U 2-0 yenerek milli araya 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puanla giren Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Son olarak Kayserispor maçında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, o karşılaşmadan sonra çıktığı 5 maçta 10 gol yemişti.