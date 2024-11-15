İnatçı Göz-Göz

SÜPER Lig'de Avrupa için mücadele eden Göztepe, takdir toplamaya devam ediyor. Milli araya Konyaspor galibiyetiyle giren Göztepe, uzatma dakikalarındaki performansıyla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, duraklama anlarında attığı 7 golle, 10 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibi ilk olarak 2. haftadaki Fenerbahçe maçında inatçı yapısını gösterdi. Dakikalar 90+7'yi gösterirken Romulo'nun attığı golle Göz-Göz mücadeleyi 2-2 tamamlayıp 1 puanı hanesine yazdırdı. Ardından 8. haftada Sivasspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, 90+4'te David Fofana'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. 10. haftada ise konuk Trabzonspor karşısında David Tijanic 90+2'de sahneye çıkıp İzmir ekibine 2-1'lik skorla 3 puanı getirdi.

GENÇ TAKIM OLMANIN AVANTAJI

Son oynanan Konyaspor maçında da 90+8'de Romulo ve 90+10'da Matsuki'nin attığı gollerle Göztepe 2-0'lık skoru hanesine yazdırıp, mücadeleci yapısını gösterdi. Göz-Göz sadece Kayserispor maçında 2-0 önde iken ve galibiyet yakınken Doğan'ın 90+1'deki golüyle skoru 3-0'a taşıdı ve bu gol 3 puanın gelmesine etki etmese de uzatma anlarında atılan gol olarak kayıtlara geçti.

Ligin en genç ve kondisyonu en yüksek takımlarından biri olmasının avantajını son dakikalarda skoru değiştirmesiyle yaşayan Stoilov'un takımı, kalan haftalarda da pes etmeyen yapısını sürdürmek istiyor. Bu arada uzatma anlarında en çok gol atan takımlar sıralamasında Göztepe'yi, 4'er golle Samsunspor ve Beşiktaş ile 3 kez ağları havalandıran Gaziantep FK takip ediyor.

GÖZTEPE, DEPLASMAN FOBİSİNİ BEŞİKTAŞ ÖNÜNDE YENECEK

SÜPER Lig'de iç sahadaki son 5 maçını kazanarak kendi rekorunu kıran Göztepe, deplasmandaki hasretine son vermek için milli ara sonrası çıkacağı Beşiktaş randevusuna odaklandı. Ligde milli ara sonrası 24 Kasım'da İstanbul'da çıkacağı Beşiktaş deplasmanını mutlaka kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekip zincir kırarak rakibini puan tablosunda da yakalamaya çalışacak. Süper Lig'de 5'inci basamaktaki Beşiktaş'ın 21, hemen altında 6'ncı sıradaki Göztepe'nin ise 18 puanı bulunuyor. Son deplasman galibiyetini geçen sezon 1'inci Lig'de 4 Mayıs'ta Eyüpspor'u 3-0 yenerek alan İzmir temsilcisi, hasrete yine İstanbul'da son vermeye çalışacak.

VİDEOLAR SEVİLDİ

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon aldığı başarılı sonuçların yanında, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. İzmir ekibi, Konyaspor karşılaşmasında galibiyet gollerini atan Japon Kuryu Matsuki ve Brezilyalı Romulo Cardoso ile ilgili özel anime videosu paylaştı. Matsuki'nin gol attığı pozisyon, memleketi Japonya'dan görseller ile süslenirken, Romulo'nun 'Görevimiz Tehlike' temalı videosu taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.