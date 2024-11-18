Derbi Göz-Göz’ün

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Karşıyaka ve Göztepe Voleybol, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Maça akın eden yeşil-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesinde oyuncular parkeye çıkarken de telefonlarının flaşlarıyla güzel bir atmosfer oluşturdu.

KONUK EKİP İYİ BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Göz-Göz, ilk setin başlarında farkı açtı. File önünü çok iyi kapatan sarıkırmızılılar, hücum varyasyonlarında da daha az hata yapan taraftı. Göztepe, bu seti 13-25 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set kıran kırana geçti. Seyircisinin de desteğini alan Kaf-Kaf, bu seti sonuna kadar bırakmadı. Yeşil-kırmızılılar seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete ağırlığını koyan Göztepe, 17-25'lik skorla tekrar setlerde üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü seti de kontrollü bir şekilde 15-25 almayı başaran sarı-kırmızılılar maçtan 1-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe 24 puanla yoluna kayıpsız devam ederken, ikinci Karşıyaka ise 19 puanda kaldı.

İLKLERİN KARŞILAŞMASI

İki ezeli rakibin maçı bu sezon çok sayıda ilki de yaşattı. Göztepe bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, Karşıyaka ise ilk yenilgisini almış oldu. Kaf-Kaf uzun bir aradan sonra evindeki ilk yenilgisini alırken, şimdiye kadar tüm maçlarını 3-0 kazanan Göz-Göz ise ilk kez set kaybetmiş oldu.

SEPİL DE MAÇA GELDİ ŞENSAN UNUTULMADI

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de derbi maçı izlemek için tribündeki yerini aldı. Mehmet Sepil daha önce Karşıyaka'nın basketbolda Barcelona ile oynadığı EuroLeague maçını da tribünden takip etmişti.

Öte yandan Karşıyaka'da 29 Ekim'de vefat eden futbol şube başkanı Gökhan Şensan da unutulmadı. Maç öncesi üzerinde 'Bu kalp seni unutur mu?' yazan ve Şensan'ın resmi bulunan pankart açıldı.