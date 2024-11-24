Süper heyecan

Trendyol Süper Lig'de günün maçında Göztepe, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çeken Beşiktaş'a konuk olacak, heyecan tavan yapacak. TÜPRAŞ Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu önemli mücadelede hakem Alper Akarsu görev yapacak. Bu sezon şu ana kadar hiç deplasman galibiyeti elde edemeyen Göz-Göz İstanbul'daki bu randevuda zinciri kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de Antalyaspor, Alanyaspor, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK'ya konuk olan Göz-Göz, 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

3 HAFTADA 1 PUAN ALDI

Beşiktaş ise son üç haftadan çıkarttığı 1 puan ile zirve yarışında geride kalırken bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. 2-0 kazandığı Konyaspor maçı sonrası Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorlarla mağlup olan Kara Kartal milli ara öncesi son maçında Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı. İki takım ligde son olarak 2021-2022 sezonunda karşı karşıya gelmiş, İzmir'deki maçı Beşiktaş 2-0'lık sonuçla kazanmasını bilmişti.

SARI-KIRMIZILILAR YENİ STATTA YOK

Göztepe, şu ana kadar Beşiktaş'ın yeni stadında puanla tanışamadı. Dolmabahçe'de siyah-beyazlılarla 6 resmi maça çıkan Göztepe galibiyet ve beraberlik dahi alamadı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de sarı kart cezasını tamamlayan Nijeryalı oyuncu Anthony Dennis takıma döndü. Sakatlıkları süren stoper Miroshi ile golcü Kubilay'ın ise İstanbul'da forma giyemeyeceği açıklandı. Hafta içindeki idmanda sakatlanan orta saha Ahmed Ildız'ın da durumu belirsiz.

STOİLOV DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe Teknik direktörü Stanimir Stoilov, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek bireysel hatalardan uzak durmaları gerektiğini dile getirdi. Milli arada rakiplerini takımına ezberleten Bulgar çalıştırıcı bu kritik randevudan puan veya puanlar alma hesabı yapıyor. Göztepe kazanırsa rakibini puan olarak da yakalayacak ve iki takımın puanı 21 olacak.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Ernest Muçi de mücadelede forma giyemeyecek.