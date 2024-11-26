Göz-Göz bayramı

Süper Lig'de milli aranın ardından İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe, görkemli bir galibiyete imza attı. Maçın ilk 10 dakikasında rakibi karşısında şok gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İzmir ekibi, muhteşem bir dönüş gerçekleştirip zorlu deplasmandan 4-2 kazanarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, yıldızlar topluluğu kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Kartal'ı averajla geride bırakırken, 21 puanla 5. sıraya yerleşti.

ADETA İLKLERİN MAÇI OLDU

İzmir ekibi, Fenerbahçe (2-2) ve Trabzonspor'un (2-1) ardından ligin iddialı rakibi Beşiktaş'a da geçit vermedi. Göztepe, ayrıca bu sezon Beşiktaş maçıyla birlikte ilklere de imza attı. İlk deplasman galibiyetini elde eden İzmir ekibi, rakibini bu statta da ilk kez yenmenin mutluluğunu yaşadı. İstanbul'dan zaferle dönen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov da, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda deviren ilk yabancı teknik adam oldu.

DIŞ SAHA FOBİSİNİ YENDİ

Ayrıca sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'a 4 gol birden attı. Dış sahada şu ana kadar oynadığı 5 maçın 2'sini berabere tamamlayıp 3'ünü kaybeden Göztepe, şeytanın bacağını kırmış oldu. Göztepe, gurbette Antalyaspor ve Alanyaspor'la berabere kalırken, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kaybetmişti.

SON 4 MAÇTA 9 PUAN

Göztepe, milli aradan sonra lige süper bir dönüş yaptı. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 3 galibiyete ulaşırken 9 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Trabzon, Konya ve Beşiktaş'ı yenerken tek yenilgisini G.Antep FK'dan aldı.

NÖBETÇİ GOLCÜ DAVİD FOFANA

GÖZTEPE'NİN sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı golcü Fofana, yine son dakikalarda sahne aldı. Genelde müsabakalara yedek başlayan Fildişi Sahilli oyuncu, 82. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirerek Beşiktaş'ın tamamen gardını düşürdü. Fofana, 7. haftada 3-2 kazanılan Sivas maçında da oyuna sonradan girip 90+4'de attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.

SERVİSLER ROMULO'DAN

BREZİLYALI Romulo, Beşiktaş maçında ağları sarsamasa da yaptığı iki asistle yıldızlaştı. 22 yaşındaki forvet, önce 82'de Fofana'nın golünde müthiş bir pas çıkardı. Ardından 90'da bu kez Tijanic'e adeta 'Al da at' dedi

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç sonunda sezon başında koyduğu rotayı yineledi

SEZON başında 'Hedefimiz Avrupa' diyen Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov, "Avrupa kupalarına katılma hedefini ben koydum ve oyuncularım bu hedefi takip ediyor. Hayatta her zaman hedeflerimi yükseğe koyarım. Eğer iyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilirsek Avrupa hedefi bizim için uzak olmayacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Benim kendi felsefem hedefe ulaşmak için çok çalışmak. Türkiye'de çok iyi takımlar var. Daha önceki haftalar 2 golle öne geçtiğimiz maçları bile kaybettik ve burada gerçekten ligin kalitesi de ortaya çıkıyor" dedi.

YOK TAHA NELER!

Göztepe'nin genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, Beşiktaş galibiyetinin mimarlarından biri oldu. 21 yaşındaki stoper, skor 2-1 Göztepe'nin aleyhine giderken attığı beraberlik golüyle maçı çevirdi. Karşılaşma içinde savunmada yaptığı önemli müdahalelerle 3 puanı sigortalayan isim oldu. Taha özellikle 85. dakikada skor 3-2 devam ederken Beşiktaşlı Immobile'in yakın mesafeden vuruşunu ayağıyla önleyerek çok kritik bir müdahale yaptı. Gözvtepe'nin 2022'de Trabzon'dan kadrosuna kattığı genç savunmacı değerine değer kattı.

BOKELE ÖNCE ÜZDÜ DAHA SONRA SEVİNDİRDİ

GÖZTEPE'NİN Fransız stoperi Malcom Bokele, Beşiktaş deplasmanında iki duyguyu birden yaşadı. Önce 9. dakikada kaleci Lis'in geri pası sonrası kendi ağlarını havalandırıp büyük üzüntü yaşayan Bokele, 3 dakika sonra Beşiktaş ağlarını sarsıp galibiyet ateşini yaktı.

ORTA ALANDA SOLET'İN SAKATLIGI KORKUTTU

GÖZTEPE'DE orta sahanın en dinamik oyuncularından olan Isaac Solet'in sakatlanması teknik ekibi üzdü. 43. dakikadada acılar içinde yerden akalan Orta Afrikalı futbolcu, müsabakaya devam edemedi. Solet'in çekilecek MR'ının ardından durumu netlik kazanacak.

YAZARLARDAN GÖZ-GÖZ'E ÖVGÜ

TURGAY DEMİR (Fotomaç): Helal olsun Göztepe'ye. Sahanın her yerini parsellediler, öne arkaya inanılmaz koştular.

MUSTAFA ÇULCU (Fotomaç): Göztepe oyundan hiç düşmedi. Oyuna, rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum. Sadece futbol oynadılar, galibiyeti hak ettiler.

SİNAN VARDAR (Fotomaç): Uzun yıllardır futbol maçı izliyorum. Özellikle rakip sahada, deplasmanda bu kadar hücuma dönük bir futbol oynayan takım nadir görülür. Sevgili kardeşim Mehmet Sepil ve ortakları mükemmel bir takım oluşturmuşlar.

ALİ GÜLTİKEN (Sabah): Göztepe çok genç ve dinamik bir takım. Sezon başından beri yaptıkları ortada. Bu ligin en iyi ön alan baskısını yapan iki takımından bir tanesi.

OKTAY DERELİOĞLU (Takvim): Karşılarında ligin çetin cevizi olan Göztepe vardı. Göztepe maç boyunca önde baskı yaptı. 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu domine eden taraf oldu.