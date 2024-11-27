Göztepe’de Solet şoku

Göztepe'nin sezon başında Slavia Sofya'dan kiralık olarak transfer ettiği ve takımın en etkili isimlerinden olan Isaac Solet, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalarak oyun alanını terk eden Solet'ten kötü haber geldi. İzmir'de Solet'e yapılan tetkiklerin ardından Orta Afrikalı orta saha oyuncusunun büyük olasılıkla sezonu kapattığı öğrenildi. Sağlık ekibi vakit kaybetmeden oyuncunun tedavisine başlarken, bu haber teknik heyeti hayli üzdü.

YÖNETİM GERİ ADIM ATTI

Solet'in yerine ise orta alanda Japon futbolcu Kuryu Matsuki'nin ilk on bire dahil edilmesi bekleniyor. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Solet'in 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak için Bulgaristan ekibiyle irtibata geçmişti. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezonu tamamen kapatması nedeniyle yönetim opsiyonu kullanmak için sezon sonunu bekleyecek.