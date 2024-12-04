Tugay’dan Göz-Göz ’e müjde

Süper Lig'de başarıyla mücadele eden ancak altyapı tesisi için yıllardır arazi arayışında olan Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan müjde geldi. Önceki gün gerçekleşen İZVAK toplantısında konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in "Arazimizi istiyoruz" çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt geldi. Tugay, "Benim Göztepe'ye çok katkım olacak. Bu arazi konusuyla ilgili haklılar, epey süre önce, Aziz Kocaoğlu zamanında altyapı için bir yer verme sözü verilmiş ancak orada mülkiyetlerle ilgili sorun olduğu anlaşılınca yapılamamış. O günden bugüne yeni bir yer arayışı var. Hazine Bakanlığı mesul, altını çiziyorum bizimle hiç ilgisi yok" diye konuştu.

"ELIMDEN GELENI YAPACAĞIM"

Tugay sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da faaliyet gösteren bir kulübe İzmir'den bir arazi tahsis edilince haklı olarak tepki gösterdiler. Bunun belediye ile bir alakası yok. Ben Mehmet başkana söyledim, konuştuk. Birkaç alternatif var. Onların asıl istediği İnciraltı'nda bulunan bir arsa. İnciraltı'nın planları tamamlanamadığı için beklediğimiz bir süreç var. Büyükşehir Belediyesi'nin kulübe tahsis edeceği bir alan bulamadık. Hazine'den tahsisi konusunda elimden geleni yapacağımın sözünü verdim. Biz bu konuyu çözeriz. Endişe etmesinler, bu konuyu çözeceğiz. Mehmet başkan ile bu konuyu hallederiz"

DOĞAN DÖNDÜ AHMET BELİRSİZ

Süper Lig'de Avrupa hedefleyen Göztepe'de süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Doğan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı. Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Doğan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Cumartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçında ilk 11 başlaması beklenmeyen oyuncunun oyuna sonradan dahil olabileceği ifade edildi. Orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız'ın da sakat olduğu Göz- Göz'de Doğan Erdoğan'ın iyileşmesi teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirdi. Tedavisine devam edilen Ahmed'in ise tam olarak iyileşmediği ve bu haftayı da kaçıracağı belirtildi.