Göz-Göz’de sancı var

TRENDYOL Süper Lig'de Başakşehir yenilgisiyle üzülen Göztepe'de orta saha alarm vermeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte merkez orta saha oyuncusu Isaac Solet'in devreyi kapatması, Doğan Erdoğan ile Ahmed Ildız'ın uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması sonrası İzmir ekibi zor günler geçiriyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Tijanic ve Victor Hugo ile özel olarak ilgilendiği belirtilirken, Bulgar çalıştırıcının devre arasında orta sahaya transfer istediği öğrenildi. Ahmed Ildız'ın Adana Demirspor karşılaşmasına da yetişemeyeceği öğrenilirken, uzun süredir forma giyen Doğan'ın ise forma şansı bulma ihtimalinin oldukça düşük olduğu kaydedildi.

EKSİKLER ÇOK CAN SIKIYOR

Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş'un devreyi kapatmasıyla eli daralırken, orta sahada 3 oyuncunun birden eksilmesi teknik heyetin canını sıktı. Stoilov'un Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile sık sık toplantı yaptığı ve transfer için talepte bulunduğu ifade edildi. İzmir temsilcisi, geçen sene devre arasında 4 takviye yaparken bu transferler şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.