Göztepe’den Parzajuk bombası

Süper Lig'de ilk devreyi ilk 4 içinde kapatan Göztepe, transfer harekatına başladı. İlk yarının son maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek 2024 yılını 28 puanla 4. sırada tamamlayan Göz-Göz, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, Paraguay Ligi'ne gözünü dikti. Göz- Göz'ün Club Olimpia takımında forma giyen golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği bildirildi. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren oyuncuyla söz kesmek için hazırlanan kurmaylar, resmi olarak girişimlere başlayacak.

PARAGUAY BASINI YAZDI

Paraguay basını da Göztepe'nin 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler yayınladı. 2024 yılında Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet 5 gol attı. Rodriguez, Paraguay U23 Milli Takımı'nda da forma giydi. Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle mutlaka hücuma takviye isteyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Paraguaylı golcüye yeşil ışık yaktığı da bildirildi. Gelecek hafta Paraguay ekibi ile masaya oturacak kurmaylar, bir an önce transferi noktalamak istiyor.

TEK RAKİBİ GALATASARAY

GÖZTEPE, bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'nda sergilediği performansla Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. Sarı-kırmızılıların iç sahadaki tek rakibi Galatasaray oldu. Bu sezon iç saha oyunuyla dikkat çeken Göztepe, ligin ilk devresinde oynadığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir performansı sergiledi. Evinde 22 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu alanda ilk yarı itibarıyla 9 maçta 23 puana imza atan Galatasaray'dan sonra en iyi takım olmayı başardı. Göztepe'nin evindeki puan ortalaması 2.75 olurken, Galatasaray ise 2.55 ortalama yakaladı.