Göz-Göz tribünde 3. sırada

Sarı-kırmızılılar ilk 17 haftada iç sahada yüzde 72.4 doluluk ortalamasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer aldı. 14 bin 254 seyirci ortalamasıyla oynayan Göz-Göz, saha içinde olduğu kadar tribünde de farkını ortaya koymaya başardı.

Sıralamada Galatasaray yüzde 81'de zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 75.1 ile ikinci sırada bulunuyor. Toplam seyirci ortalamasında ise Galatasaray 42 bin seyirci ortalamasıyla lider durumda Fenerbahçe 35 bin ile ikinci, Beşiktaş 30 bin ile üçüncü, Trabzonspor 22 bin ile dördüncü ve Samsunspor 17 bin ile 5. durumda. Göztepe bu kategoride de 14 bin 254 seyirci ile 6. basamakta ise bulunuyor.