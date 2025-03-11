O eski halinden eser yok şimdi

Süper Lig'de ilk yarıda topladığı puanlarla büyük sükse yapan, hedefi Avrupa olarak belirleyen Göztepe, 2. devrede adeta kontak kapattı. Bir dönem futboluyla rakipleri aciz durumda bırakan Göz-Göz, 2025'te 9 maçta 2 galibiyet alabildi. En son Sivas'a kaybeden Göztepe'de düşüşün nedenleri sorgulanmaya başlandı.

GALİBİYETİ KORUYAMADI

GÖZTEPE, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği 7 karşılaşmada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Galibiyeti yakaladığı Alanya ve Hatay deplasmanlarında beraberliğe razı olan Göz-Göz, yenik kapattığı Fenerbahçe, Samsun ve G.Antep FK müsabakalarında da aynı senaryoyu yaşadı. İç sahada 2-0 öne geçmesine rağmen Samsun'a 1 puan veren sarıkırmızılılar, son olarak 1-0 üstün olduğu Sivas maçından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

1- ROMULO'NUN EKSİKLİĞİ ETKİLEDİ

LIGIN ilk yarısını 10 gol, 8 asistle tamamlayıp, Göztepe'nin skor yükünü çeken Romulo Cardoso, sakatlandıktan sonra takımın hücum gücü büyük ölçüde darbe aldı. Brezilyalının 90 dakikayı çıkaramadığı son 5 maçta, 3 yenilgi,2 beraberlik alan Göz-Göz, yıldız golcüsü olmadan sadece 3 gol atabildi. Devre arasında transfer haberleri de yıldız ismin kafasını büyük ölçüde karıştırdı.

2- GÜRSEL AKSEL KALESİ DÜŞTÜ

BIR dönem iç sahanın en başarılı takımı olan Göztepe, artık evinde de puan dağıtan bir takım oldu. İzmir'deki son 2 maçta kaybedilen 5 puan zirveden uzaklaşılmasına sebep oldu. İlk devrede 9 maçlık galibiyet serisi yakalayarak tarih yazan Göz-Göz, yenilmezliğini Alanya'ya karşı 1-0'lık sonuçla kaybetti.

3- SAKATLIKLAR BELİNİ BÜKTÜ

TAM kadro olduğu dönemde rakiplerin korkulu rüyası olan Göz-Göz, Solet ile başlayan sakatlık kabusunun Taha Altıkardeş, Datro Fofana, Romulo Cardoso, Emersonn Correia, Juan Silva ve Djalma Silva ile devam etmesiyle büyük sorun yaşadı. İzmir ekibi, hücumda Matsuki, Tijanic, Vitor Hugo gibi orta sahaları devşirmek zorunda kaldı.

4- ARA TRANSFERLER FAYDA ETMEDİ

DEVRE arası yönetimin sadece 2 takviye yapması, artan sakatlıklar sonrası kadro yetersizliğinin ayyuka çıkmasına sebep oldu. Emersonn Correia ve Furkan Bayır'ın alınmasına rağmen özellikle forvette ve kanat bölgelerinde formsuz ve sakatlıklar sonrası yaşanan oyuncu eksikliği, 'Devre arası daha çok transfer yapılabilir miydi?' sorularını da akıllara getirdi.

5- DURAN TOP VE TAÇLAR ETKİSİZ KALDI

İLK yarıda duran top ve taç organizasyonlarıyla birçok gol bulan İzmir ekibi, kan kaybettiği son haftalarda bu şekilde skoru değiştirmekte zorlandı. Göz- Göz'ün attığı son 3 gol akan oyundan geldi. Rakipler Göztepe'nin 3-5-2 sistemine ve oyun anlayışına karşı önlem almaya başladı.

STOİLOV'DAN HAKEM ÇIKIŞI

Bulgar teknik adam gerilemeyi maçı yöneten düdüklere bağladı.

SIVASSPOR yenilgisiyle galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, hakemlere yüklendi. Deneyimli teknik adam, "Biz kesinlikle hedefimizden şaşmıyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Fakat hakemlerin de bize daha fazla saygı duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK OLACAĞIZ"

Deneyimli Bulgar teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sadece sahaya çıkıp zaman geçirmek isteyen bir takım değiliz. Biz hedefleri olan bir takımız. Bunun bilinmesi gerekiyor. Ve şimdi bizim için bir sonraki maçımız çok önemli. Birlik olacağız. Orada daha iyi oynayacağız ve taraftarlarımızla birlikte umarım mutlu sona ulaşacağız."