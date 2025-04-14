Göztepe’de büyük çöküş

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefinden oldukça uzaklaşan Göztepe'de çöküş sürüyor. Geçtiğimiz gün Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 yenik ayrılarak kazanamama serisini 10 maça çıkardı. Süper Lig'de küme düştüğü 2021-2022 sezonun ardından ilk kez böyle kötü bir seri yakalayan Göztepe, Avrupa şansını çok zora soktu. Son galibiyetini 19 Ocak 2025'te Antalyaspor galibiyetinin ardından İzmir ekibi, Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Kayserispor (D), Sivasspor (D) ve Konyaspor (D) maçlarını kaybedip Bodrum FK (D), Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor (D) ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Bu 10 maçlık periyotta sadece 5 puan toplayıp 25 puan kaybeden Göztepe, 39 puanla orta sıralara geriledi.

TRANSFER ELEŞTİRİSİ BAŞLADI

Ağır sakatlıklar sonucu çok önemli oyuncuları sezonu kapatan Göztepe'de taraftarlar ise bu sonuçların ardından kurmayları ara transferde yeterli takviye yapmamakla suçladı. Sarıkırmızılı futbolseverler özellikle orta sahada Solet'in sezonu kapatması, tüm golcülerin da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ara transferde yönetime takviye çağrısı yapmıştı. Ara transferde sakatlara ve eksiklere rağmen sadece Emersonn ve stoper Furkan'ı kadroya dahil eden yönetimin daha fazla transfer yapması gerektiğini savunan Göztepeli taraftarlar, aynı hataların yeni sezonda tekrarlanmaması gerektiği görüşünde birleşti.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Konya maçının ardından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Kötü oynamadıklarını ama istedikleri sonuçları da alamadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz iki kez direğe takıldık" diye konuştu. Teknik adam Stoilov, kısa bir süre önce Göztepe ile sözleşmesini 2027'ya kadar uzatmıştı.

İKİ FARKLI GÖZ-GÖZ

Ligde galip gelemediği 10 karşılaşmada sadece 5 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde aynı süreçte 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 17 puana ulaşmıştı.