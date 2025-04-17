Göz-Göz potada Uşak’a takıldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda ilk üç maçında güçlü rakipleri Kahramanmaraş'ı 93-80, Etimesgut'u 78-82 ve Eskişehir Birey'i 72-57 mağlup eden Göztepe Basketbol deplasmanda konuk olduğu Uşak Basketbol'a 56-46 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Müsabakada istediği oyunu ortaya koymakta zorlanan İzmir temsilcisi ilk çeyreği 20-10 geride tamamladı. Sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 29-24 geride gitti. Üçüncü çeyrekte de rakibini yakalayamayan Göztepe son çeyreğe 38-33'lük skorla girerken, maçtan 56-46'lık yenilgiyle ayrıldı. Final Grubu'nda dört maç sonunda ilk yenilgisini alan Göz-Göz, cumartesi günü İzmir'de Ege Üniversitesi Daçka ile oynayacak.