Göz-Göz’ün gözü kupada

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyet hasretini 11 maça çıkarırken, Avrupa hedefi için gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla beğeni toplayan Göz-Göz, gelecek adına umut aşıladı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı alan sarı-kırmızılılar ardından bir daha 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta 5 yenilgi ve 6 beraberlik alan Göz-Göz, yine kazanama serisini bitiremedi. Beşiktaş karşılaşmasında 10. dakikada geriye düşüp, ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Göztepe, ikinci 45 dakikalık dilimde ise taraftarını oldukça mutlu etti.

TARAFTARLAR OLDUKÇA MEMNUN

Karşılaşma boyunca girdiği birçok fırsatı değerlendiremeyen Göztepe 1 puana razı oldu. Oynanan iyi futbol ise hem camiayı hem tribünleri memnun etti. Maç sonunda Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler futbolcuları alkışladı. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, kritik müsabaka öncesi iyi futboluyla umut vermiş oldu. Sezon başında teknik direktör Stanimir Stoilov'un koyduğu Avrupa hedefine Türkiye Kupası ile ulaşmayı planlayan İzmir temsilcisi, Trabzonspor maçına kilitlendi.

STOİLOV: SAKATLIK KABUSU YAŞADIK

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov da Trabzonspor karşılaşması öncesi güzel futbolla umutlandıklarını dile getirdi. Sakatlık kabusu yaşadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bu maçta da 2 oyuncumuz sakatlandı. Sezon boyunca sakatlıklarla uğraştık. İlk 11'de düzenli oynayan 5-6 oyuncumuzdan faydalanamadık. Süper Lig'de bu kadar sakatlık yaşayan başka takım olsaydı ayakta duramazdı. Aslında birçok kez söyledim, sezon öncesinde Avrupa hedefini ben koydum. Ardından da takım ve kulüp bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye başladık ama şanssızlıklar yaşadık. Bu bizi etkiledi. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Toparlanacağız ve Trabzonspor karşısında turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Avrupa hedefi için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" dedi.