Göztepe'de değişim kapıda!

GENÇ KALECİ GÜNDEMDE

Yönetimin, sezon sonuna kadar altyapıdan yetişen Arda'yı birinci kaleci olarak sahaya sürmeyi planladığı ve yeni sezonda da kaleyi tamamen genç eldivene teslim edeceği belirtiliyor. Göztepe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına geleceğe yatırım yapma hedefiyle Adana Demirspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Deniz Dönmezer'i radarına aldı. Genç kalecinin gelişimiyle ilgilenen sarı-kırmızılılar, Deniz'i Arda'nın yedeği olarak düşünüyor. Adana ekibinin altyapısından yetişen Deniz geçen yaz profesyonel olarak Süper Lig'de boy göstermeye başlamıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Polonyalı file bekçisi Mateuzs Lis bu sezon 30 karşılaşmada görev alırken kalesinde 38 gol gördü. Lis, bu sezon sadece 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sezon başında as kaleci olarak Arda düşünülse de, taraftar baskısı ve tecrübe endişesi nedeniyle yönetim Lis'in bonservisini alarak kaleyi ona emanet etmişti. Ancak beklentilerin altında kalan performansı, hem yönetimi hem de teknik heyeti tatmin etmedi.