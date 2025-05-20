Göztepe’nin hayalleri suya düştü

Süper Lig'e iki yıllık aranın ardından geri dönen ve teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Göztepe, ligde son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından Avrupa'ya gitme hayallerine veda etti. Rakibi karşısında üç gol bulmasına rağmen kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala 5. sırada yer alan Başakşehir'in yedi puan gerisine düşerek Avrupa şansını kaybetti. Sezon başında Bulgar teknik adam Stoilov'un açıklamasının ardından Avrupa hayalleri kurmaya başlayan Göz-Göz, Türkiye Kupası'nda yarı final etabında kalırken, ligde ise ilk beşe girmeyi başaramadı.

UZUN KAZANAMAMA SERİSİ

Göztepe, ligin son iki haftasında önce taraftarı önünde şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak. Göz-Göz, sezonu Kasımpaşa deplasmanında noktalayacak. Sarı-kırmızılılar, özellikle Antalyaspor'u sahasında mağlup ettikten sonra yaşadığı puan kayıplarının ardından Avrupa biletini kaçırmış oldu. İzmir ekibi, bu maçın ardından çıktığı 11 maçta 3 puan alamadı.

HOCAYLA TOPLANTI YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak yalnızca 6 puan topladı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında alınan beraberlik de Göztepe'nin Avrupa yarışında ağır yara almasına sebep oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov ve kurmayların sezon bitimiyle birlikte bir toplantı gerçekleştirmesi ve gelecek-gidecek isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

KALECİ BİLMECESİ

GÖZTEPE'DE 1 numaralı bölgede belirsizlik hakim. Bu sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan Mateusz Lis'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve altyapı patentli Arda Özçimen'in eldivenleri devralacağı konuşuluyordu. Hatta son iki maçta Polonyalı eldivenin yerine 23 yaşındaki file bekçisi kaleyi korumuştu. Ancak önce Hatayspor, son olarak da Rizespor maçlarında Arda Özçimen'in yediği goller tartışma yarattı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar ikiye bölünürken, bir kesim Arda'ya şans verilmesini istedi. Diğer kesim ise gelecek sezon kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir beyan etti. Göztepe'de kurmayların teknik direktör Stanimir Stoilov'un vereceği rapora göre kaleci transferine yöneleceği iddia edilirken, bazı isimlerin şimdiden listeye dahil edildiği gelen bilgiler arasında.