Göz-Göz’de Efkan tamam

Geçen sezon ıskaladığı Avrupa kupalarına katılma hedefine yeni dönemde ulaşmak isteyen Süper Lig ekibi Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde yerli olarak Adana Demirspor'dan sağ kanat Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katan Göz-Göz, bir Türk futbolcuyu daha renklerine bağlıyor. İzmir ekibi, 10 numara bölgesi için son olarak Sivasspor forması giyen ve şu anda serbest konumda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. G.Birliği'nin de ilgilendiği ve yüksek bir maaş teklifi yaptığı Efkan için devreye giren Göz-Göz'ün transferi bitirme noktasına geldiği belirtildi. Sürecin olumlu şekilde ilerlemesi halinde deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde İzmir'e gelecek.

DAVID TİJANİC TAKIMDAN AYRILABİLİR

Bu transfer, yabancı oyuncu kontenjanında sıkışan Göztepe'nin yerli rotasyonunu güçlendirerek teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini rahatlattı. Efkan'ın gelişiyle birlikte, aynı bölgede oynayan David Tijanic'in ayrılma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Tijanic'in performansı, Stoilov'un beklentilerini tam anlamıyla karşılayamazken, oyuncunun olası ayrılığıyla yabancı kontenjanında rahatlama yaşanacak.

TEİXEİRA İMZALADI

Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı. Kulüpten, "1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.