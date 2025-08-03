Gözü Porto’da

Süper Lig'in tek Ege temsilcisi Göztepe transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüştüğü Porto B takımının 22 yaşındaki Angola asıllı orta saha oyuncusu Domingos Andrade'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Göz- Göz'ün 1 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulunduğu ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Porto yönetimi, oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak bonservisin bir kısmını peşin almak istiyor. Ancak İzmir ekibi, ödeme planı ve bonus maddeleri konusunda esneklik talep ediyor. Görüşmelerin olumlu bir havada devam ettiği, tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmaya varabileceği belirtiliyor. Domingos Andrade'nin de Göz-Göz'ün projesinden etkilendiği ve Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

DENNİS KASAYI DOLDURACAK

Porto'nun A takımında düzenli forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Andrade'nin gelmesi durumunda, yurtdışından birçok talibi bulunan Anthony Dennis'in satılabileceği ifade edildi. Andrade ile aynı bölgede oynayan Dennis'e Fransa, Almanya ve Rus takımlarından 8 milyon Euro'ya yakın transfer teklifi gelirken, Göz-Göz yönetimi Romulo ve Anthony Dennis'i yüksek bir ücrete satarak önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.