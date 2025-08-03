Ivan Mance: Efkan bize değer katacak

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala son olarak Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'yı renklerine bağlayan Göztepe, Ankaragücü'yle sözleşmesini fesheden 10 numara Efkan Bekiroğlu'na da imza attırıp 11. takviyesini yaptı. Efkan'ın imza töreninde konuşan Sportif Direktör Ivan Mance, "Efkan'la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz" dedi.