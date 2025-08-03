Tijanic, Arap Yarımadası’na

TRANSFER döneminde 10 numara bölgesine yapılan Junior Olaitan ve Efkan Bekiroğlu takviyelerinin ardından Sloven David Tijanic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Tijanic'in bonservis ücreti kazandırarak Körfez ülkelerinden bir takıma transfer olacağı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı belirtildi. 2022-23 sezonunun devre arasında da Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Adalah'a kiralanan 28 yaşındaki orta saha 18 maçta 4 kez ağları sarsmıştı. 2021- 22 sezonunda Göz-Göz'e transfer olan David Tijanic sarı-kırmızılılarda 111 karşılaşmada 16 defa fileleri havalandırmıştı.