Göztepe’den Ahmed atağı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, transfer piyasasında hareketli günler yaşıyor. Son olarak Ankaragücü'nden Efkan Bekiroğlu ve Atletico Goainense'den Ruan Teixiera'yı transfer eden Göz-Göz, Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen 25 yaşındaki Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Milli futbolcu için sarı-kırmızılıların yanı sıra Kocaelispor ve Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi. Romulo'nun ayrılığı sonrası o bölgeyi en iyi şekilde dolduracak dinamik bir isim arayan teknik heyet, Ahmed Kutucu'nun aranılan isim olduğunu düşünüyor ve Galatasaray'ın oyuncu ile ilgili planını bekliyor. İstanbul temsilcisi, gurbetçi oyuncuyu tamamen gözden çıkarırsa satın alma opsiyonlu kiralık teklifi için Galatasaray'ın kapısı çalınacak.

ARDA TURAN DA ONU İSTİYOR

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde Kutucu'yu transfer listesine aldığı öğrenildi. Ayrıca, Avrupa'dan bazı alt lig kulüplerinin de Kutucu'nun durumunu yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında. 2025 yılının Ocak ayında Eyüpspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İstanbul ekibine transfer olan Ahmed, sarı-kırmızılı forma altında istenilen katkıyı sağlayamadı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 10 maçta forma giyen genç forvet, sadece 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu durum, Galatasaray teknik heyetinin Kutucu'yu 2025-2026 sezonu kadrosunda düşünmemesine neden oldu. Sezon öncesi yerli atağına kalkan Göz-Göz, teknik direktör Stanimir Stoilov'un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yönetim, ileri ucun yanı sıra orta saha ve kaleye de takviye yapacak.

TİJANİC'E VEDA ETTİ

Göztepe 4 yıldır kadrosunda yer alan David Tijanic'le yollarını ayırdı. Göz-Göz, Sloven orta sahayı Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a sattı. Göztepe'ye 2021 yazında o dönem rekor bonservis bedeliyle transfer olan 28 yaşındaki oyuncu 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ikinci yarılarında yine Suudi Arabistan'a kiralanmıştı.