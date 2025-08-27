Göztepe’ye genç kanat

S üper Lig'de ilk üç haftada aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle haftayı yedi puanla üçüncü sırada kapatarak harika bir sezon başlangıcı yapan Göztepe, transferde de gaza bastı. Transfer döneminin bitmesine sayılı gün kalırken harekete geçen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

İzmir ekibinin Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen genç oyuncu Başar Önal'ı istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Hollanda ekibiyle ilk teması kurduğu belirtildi. Futbola De Graafschap'ta başlayan genç oyuncu, son iki sezondur NEC Nijmegen forması giyiyor. Bu sezon takımıyla 3 müsabakaya da ilk 11'de başlayan Başar, 1 gol ve 2 asistlik katkı sundu.

HELİTON'A VİZE ÇIKMADI

Göztepe'nin Birinci Lig'de şampiyon olduğu sezon devre arasında transfer ettiği Heliton'a teklif yağıyor. Geldiği ilk günden beri taraftarın sevgilisi olan ve adeta Göztepe savunmasına duvar ören tecrübeli futbolcuya ülkesinden 3 takım talip oldu. Heliton için Corinthians, Gremio ve Vitoria'dan gelen teklifleri Göztepe yönetimi hiç düşünmeden reddetti. Kurmayların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. Heliton'a geçtiğimiz aylarda İran ekiplerinden Persopolis talip olmuş, ancak ne oyuncu ne de Göztepe transfere onay vermişti.