Göztepe’ye genç kanat

Süper Lig'de ilk üç haftada aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle haftayı yedi puanla üçüncü sırada kapatarak harika bir sezon başlangıcı yapan Göztepe, transferde de gaza bastı. Transfer döneminin bitmesine sayılı gün kalırken harekete geçen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
İzmir ekibinin Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen genç oyuncu Başar Önal'ı istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Hollanda ekibiyle ilk teması kurduğu belirtildi. Futbola De Graafschap'ta başlayan genç oyuncu, son iki sezondur NEC Nijmegen forması giyiyor. Bu sezon takımıyla 3 müsabakaya da ilk 11'de başlayan Başar, 1 gol ve 2 asistlik katkı sundu.
OLUMLU RAPOR GELDİ
Göztepe'nin özellikle Romulo transferi sonrası Avrupa piyasasında büyük ses getirmesi sonrası, genç yıldız adayı da sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor. Göztepe'nin teknik direktör Stanimir Stoilov'un olumlu raporu sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Mance'nin cuma günü oynanacak Konyaspor maçının ardından transferi bitirmek için Hollanda'ya gideceği belirtildi.
HELİTON'A VİZE ÇIKMADI
Göztepe'nin Birinci Lig'de şampiyon olduğu sezon devre arasında transfer ettiği Heliton'a teklif yağıyor. Geldiği ilk günden beri taraftarın sevgilisi olan ve adeta Göztepe savunmasına duvar ören tecrübeli futbolcuya ülkesinden 3 takım talip oldu. Heliton için Corinthians, Gremio ve Vitoria'dan gelen teklifleri Göztepe yönetimi hiç düşünmeden reddetti. Kurmayların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. Heliton'a geçtiğimiz aylarda İran ekiplerinden Persopolis talip olmuş, ancak ne oyuncu ne de Göztepe transfere onay vermişti.
JUAN İLE 2029'A KADAR
Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçen sezondan bu yana kadrosunda kiralık olarak görev yapan Brezilyalı golcü Juan Silva'nın bonservisini aldı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Göztepe'de 26 Süper Lig müsabakasına çıkan 23 yaşındaki forvet 7 gol atıp 3 tane de asist yaptı. Juan bu sezon ise 2 maçta görev aldı. Sambacı, Fenerbahçe müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını Karagümrük deplasmanında yalnız bırakmıştı. Genç yıldız, Karagümrük maçında cezasını tamamladığı için Göztepe'nin cuma günü Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek.
ROMULO'NUN PARASI ÜÇ TAKSİTLE ALINACAK
Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso'nun parasını İzmir ekibi üç taksitle alacak. 20 milyon Euro ve 5 milyon Euro'da bonusa transfer olan Sambacı için parayı Alman ekibinin üç taksitle ödeyeceği öğrenildi. Leipzig, 8-6-6 şeklinde parayı ödeyecek