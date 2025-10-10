Furkan Bayır tatile çıkmadı

Göztepe'nin 25 yaşındaki genç savunma oyuncusu Furkan Bayır, milli arayı tatil yapmak yerine antrenmanla değerlendirdi. Formasını yeniden kazanmak isteyen 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde bireysel idmanlarına devam eden Furkan, kondisyon ve kuvvet antrenmanlarıyla form grafiğini yukarı çekmeye çalışıyor. Genç futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman fotoğraflarıyla da taraftarlardan tam not aldı. Paylaşımına gelen çok sayıda beğeni ve destek mesajı sonrası Furkan, "11'de oynamak istiyorum" mesajını camiaya adeta duyurmuş oldu.