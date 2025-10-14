Göztepe daha iyi olacak

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Papara Göztepe, sahasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Uslu, "Kupada iyi bir giriş yaptık. Fakat Sultanlar Ligi'nde bunu başaramadık. Fakat hiç bir şey bitmiş değil. Sonuçta uzun bir maraton var önümüzde. Sakatlıktan dönecek oyuncularımız var. Kadromuz bu sebepten giderek güçlenecek. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Onlarda bizi desteklemeye devam etsinler" dedi. Öte yandan sarıkırmızılılar, Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir'in Sultanları Kupa Voley'de rakibini geriden gelerek 3-2 mağlup etmişti.