Göztepe’nin Melis gururu

SULTANLAR Ligi'nde yıllar sonra tekrardan sahne alan Göztepe, bir gurur daha yaşadı. Sarı-kırmızılıların alt yapısından çıkan 2010 doğumlu 14 yaşındaki Melis Erdoğan ilk kez A Takım formasıyla parkeye adım attı. Midi takımından beri sarı-kırmızılı formayı giyen Melis, 4 Nisan 2025 tarihinde profesyonel sözleşme imzalamıştı. Melis'in imza töreninde açıklamalarda bulunan başantrenör Ataman Güneyligil, "Melis'in gelişimini uzun süredir takip ediyoruz. Altyapımızdan böyle bir oyuncunun çıkması bizim için büyük bir gurur. Hem fiziksel hem mental olarak profesyonel düzeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Kendisinden A Takım'da da önemli katkılar bekliyoruz" demişti. Geleceğe yatırım da yapan İzmir ekibinde Melis, geçtiğimiz hafta içinde oynanan Kupa Voley'de Bahçelievler Belediyespor maçında ilk kez profesyonel maça çıkmıştı. Son oynanan Nilüfer Belediel maçında taraftar Melis'i bağrına basarken, oyuncuya özel pankartta hazırladılar.