Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor

Sarı-kırmızılılar G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon ile birlikte iç sahada yenilmeyen 4 takım arasında yer alıyor. Taraftarının önünde adeta bir başka oynayan Göz-Göz, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplamayı başardı.

Bu başarılı performans, sarı-kırmızılıların hedeflediği üst sıralara ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sahasında sırasıyla Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Beşiktaş ile Başakşehir'i mağlup etti. Son olarak Başkent temsilcisi karşısında hesnine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, önemli bir eşiği geçti.