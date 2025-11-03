Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor

Bu sezon gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig'in üst sıralarına doğru tırmanan Göztepe, evindeki maçlarda sergilediği üstün futbol ile dikkatleri üzerine topluyor.
Sarı-kırmızılılar G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon ile birlikte iç sahada yenilmeyen 4 takım arasında yer alıyor. Taraftarının önünde adeta bir başka oynayan Göz-Göz, sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplamayı başardı.
Bu başarılı performans, sarı-kırmızılıların hedeflediği üst sıralara ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sahasında sırasıyla Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Beşiktaş ile Başakşehir'i mağlup etti. Son olarak Başkent temsilcisi karşısında hesnine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, önemli bir eşiği geçti.
Göztepe'nin evinde sergilediği oyun, hem hücumda hem de savunmada büyük bir denge sağlıyor. Özellikle son dönemde hücum hattının etkili futboluyla, rakip kalelerinde birçok tehlikeli pozisyon üreten İzmir temsilcisi, taraftarını tribünlere kilitliyor. Sahasında sergilediği bu performans, Göztepe'nin yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda kendi taraftarlarıyla da bulduğu bağ sayesinde yükselişini sürdürüyor.