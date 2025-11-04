Göz-Göz Gürsel Aksel’de 23 maçtır geçit vermiyor

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda sergilediği performansla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı son 23 karşılaşmada rakiplerine sadece 2 kez geçit verdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte geçen sezonun 22. haftasında Alanyaspor'a 1-0, yine geçen sezonun 37. haftasında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Göz-Göz diğer karşılaşmalarda ise sahadan 13 kez galibiyetle ayrılırken, 8 kez de beraberlikle yetindi. Göztepe, bu sezon ise evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.