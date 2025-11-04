Göztepe'de değişim kapıda

Bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını ve beklentilerinin daha büyük olduğunu ifade eden Bulgar çalıştırıcının, kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Ligde son olarak Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürmek isterken, Stoilov "Herkesin forması kendi elinde" mesajıyla form grafiği düşen isimleri uyarırken, önümüzdeki haftalarda ilk 11'de değişime gidebileceğinin sinyallerini verdi.

FORMA REKABETİNİ KÖRÜKLEDİ

Stoilov'un rotasyon mesajının ardından kadroda yer alan isimler arasında rekabet de hat safhaya ulaştı. Sezon başında etkili bir performans sergileyen Olaitan, son haftalardaki formuyla formayı Efkan Bekiroğlu'na kaptırırken, yeniden ilk 11'e dönmek için ekstra çaba gösteriyor. Sağ kanatta ise Arda Okan ile Ruan arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Göztepe'ye geldiğinden bu yana genellikle yedek bekleyen Ruan, idmanlarda performansını artırarak Stoilov'un gözüne girmeye çalışıyor. Savunmada da büyük bir forma mücadelesi dikkat çekiyor. Sakatlıklar nedeniyle son maçta ilk 11'de başlayan Taha, ortaya koyduğu başarılı performansla teknik heyetten tam not alırken, Miroshi de asıl mevkisinde yeniden yer bulmak için büyük çaba sarf ediyor.