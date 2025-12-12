Göztepe'nin gözü 10'da









Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'de hem üst sıralar hem de Avrupa kupaları için verdiği mücadele sürerken, yönetim transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarıkırmızılı ekibin hücum hattına genç, dinamik bir isim eklemek istediği bilinirken Brezilya'dan dikkat çekici bir oyuncuyu gündemine aldı. Athletico Paranaense forması giyen 19 yaşındaki on numara Dudu Kogitzki'nin Göztepe'nin radarına girdiği ifade edildi. Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği potansiyelli genç isimler arasında gösterilen Kogitzki, yalnızca klasik bir on numara rolüyle değil, sağ ve sol kanatta da görev yapabilmesiyle teknik ekibe önemli bir esneklik sunuyor.

Hızı, dripling yeteneği ve oyun zekası ile öne çıkan genç futbolcunun gelişime açık profili, Göztepe'nin uzun vadeli planlarıyla da örtüşüyor. Oyuncunun Athletico Paranaense ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transferi ekonomik açıdan zorlayıcı hale getirse de Göztepe yönetiminin oyuncu için şartları zorlamaya hazır olduğu, hem kulübü hem de oyuncu cephesini ikna etmek için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

