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Göz-Göz, Samsunspor’dan 18’lik forveti kaptı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göz-Göz, Samsunspor’dan 18’lik forveti kaptı

Genç yetenekleri kadroya katma konusunda çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, Samsunspor U19 formasıyla geçen sezon 15 gol atan 18 yaşındaki santrfor Deniz Şeker ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ordu doğumlu, 1.86 boyundaki forvet, Samsunspor altyapısında yetişti. 2025-2026 sezonunda U19 liginde 30'un üzerinde maçta etkili performans sergileyerek dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda A takım formasını da giydi. Göztepe, genç

yeteneği U19 kadrosuna dahil ederek altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Şeker'in önümüzdeki dönemde A takıma yükselmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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