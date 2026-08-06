Göz-Göz, Samsunspor’dan 18’lik forveti kaptı

Genç yetenekleri kadroya katma konusunda çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, Samsunspor U19 formasıyla geçen sezon 15 gol atan 18 yaşındaki santrfor Deniz Şeker ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Ordu doğumlu, 1.86 boyundaki forvet, Samsunspor altyapısında yetişti. 2025-2026 sezonunda U19 liginde 30'un üzerinde maçta etkili performans sergileyerek dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda A takım formasını da giydi. Göztepe, genç
yeteneği U19 kadrosuna dahil ederek altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Şeker'in önümüzdeki dönemde A takıma yükselmesi bekleniyor.