Göz-göz şahlandı

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Zorlu deplasmandan üç puanla dönen sarı-kırmızılılar, aftalar süren galibiyet hasretinin ardından moral bulurken, hafta sonu oynanacak Çorum FK karşılaşması öncesinde de önemli bir avantaj yakaladı.

ZOR VİRAJI KARLI KAPATTI

Sezonun ilk altı haftasında galibiyet elde edemeyen Göztepe, Kocaelispor karşısında aldığı sonuçla adeta kendine geldi. Geçen haftada Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, üst üste zorlu iki deplasmandan altı puan çıkararak üst sıralara tırmandı. 24. dakikada Rhaldney'in kornerinde Juan'ın kafa vuruşunda Show'un kendi kalesine attığı golle Göz-Göz, Kocaeli'nin kilidini açtı. 77'de ise Juan'ın pasında Miroshi'nin jeneriklik golüyle fark ikiye çıktı: 0-2. 82'de Berkan'nı penaltıdan attığı gol Göz-Göz'ü sıkıntıya soksa da sahadan galip ayrıldı ve ikide iki yaptı. Zorlu deplasmanda alınan bu galibiyet, takımın özgüvenini yeniden kazanması açısından da büyük önem taşıyor. Kocaelispor karşısında elde edilen galibiyetin, hafta sonu oynanacak Çorum FK maçı öncesinde Göztepe'ye önemli bir motivasyon sağlaması bekleniyor. Takımın oyun anlayışına daha fazla adapte olması, sahada uyumun artması ve oyuncuların özgüven kazanmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların çok daha iyi bir seviyeye ulaşabileceği düşünülüyor. Ayrıca Göztepe en son 24 yıl önce mağlup ettiği Kocaelispor karşısındaki kötü seriyi de sona erdirmiş oldu. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Çorum'u konuk edecek.

24 YIL SONRA KOCAELİ'NDE KAZANDI

2'de 2 yaparak ateş hattından uzaklaşıp orta sıralara adım atan Göztepe, Kocaeli deplasmanında bir zinciri de kırmış oldu. Sarıkırmızılılar, 24 yıl sonra dış sahada Kocaelispor'u yenmeyi başardı. Son olarak 6 Ekim 2002'de İzmit'te rakibini 3-1'lik skorla deviren Göz-Göz, ardından oynadığı 3 dış saha maçında rakibine 2 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Dün, Marmara ekibini 2-1'lik skorla yenerek gözünü üst sıralara diken Göztepe, gelecek hafta evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

STOILOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçına kıyasla kadrosunda yalnızca bir ismi değiştirdi. Janderson'un yerine Andre Henrique'ye ilk 11'de görev veren Stoilov, diğer 10 oyuncusunu koruyarak Kocaelispor deplasmanına çıktı. Eyüp karşısında üç gol atarak yıldızlaşan Henrique'de 11'deki yerine geri dönmüş oldu.